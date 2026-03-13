إعلامي يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك: اكسبوا الدوري.. إحنا نقدر

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة دعم للاعبي الزمالك لتشجيعهم على الفوز ببطولة الدوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر: اكسبوا الدوري ، إحنا نقدر .

وأجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.