آيندهوفن يقترب من أسرع تتويج في تاريخ الدوري الهولندي

يقترب فريق آيندهوفن من التتويج بلقب الدوري الهولندي هذا الأسبوع، محققًا بذلك أسرع لقب في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز.

يتقدم آيندهوفن بفارق 19 نقطة عن فينورد صاحب المركز الثاني، وذلك قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم.

إذا فاز نادي أيندهوفن في المباراة المقبلة أمام إن أي سي وتعثر فينورد صاحب المركز الثاني فسيحقق أيندهوفن اللقب للموسم الثالث على التوالي والمرة 27 إجمالاً.

سيحطم هذا الرقم القياسي السابق لفريق آيندهوفن، وهو الفوز باللقب في 8 أبريل 1978، قبل أن ينهي الموسم متقدمًا بأربع نقاط على أياكس أمستردام، ويتوج أيضًا بكأس الاتحاد الأوروبي.

إذا لم يفز آيندهوفن، بقيادة المدرب بيتر بوس، باللقب هذا الأسبوع، فبإمكانه تحقيقه الأسبوع المقبل إذا تغلب على فريقي إن إي سي وتيلستار المتعثرين خارج أرضه في 22 مارس، بغض النظر عن نتائج فينورد.

وإذا لم يتوج آيندهوفن باللقب بحلول 22 مارس، فبإمكانه حسمه في 4 أبريل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، عندما يستضيف نادي أوتريخت.