الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم ايندهوفن يغيب عن مواجهتي أمريكا ضد بلجيكا والبرتغال

مجدي سلامة

يبدو أن الأمريكي سيرجينيو ديست، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، سيغيب عن مباراتي منتخب الولايات المتحدة الوديتين استعدادًا لكأس العالم ضد بلجيكا والبرتغال هذا الشهر بسبب إصابته في الساق.

وتعرض ديست للإصابة خلال مباراة فريقه آيندهوفن في الدوري الهولندي ضد ألكمار يوم السبت الماضي، عندما سقط وأمسك بفخذه الأيسر. واحتاج المدافع البالغ من العمر 25 عامًا إلى مساعدة لمغادرة الملعب.

وقال نادي آيندهوفن في بيان: "لن يكون سيرجينيو ديست متاحًا للعب مع آيندهوفن خلال الفترة المقبلة، وفقًا للفحص الطبي الذي أُجري يوم الأحد".

وأضاف: "الإصابة في أعلى الفخذ، من الصعب التنبؤ بدقة بمدة غياب ديست في الوقت الحالي".

ويستضيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره بلجيكا في 28 مارس ومنتخب البرتغال في 1 أبريل في أتلانتا ضمن مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم. 

ويعتزم المدرب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو الإعلان عن تشكيلته في أواخر مايو، قبل مباراتين وديتين أمام السنغال في 31 مايو وألمانيا في 6 يونيو.

وسيبدأ المنتخب الأمريكي، المصنف الخامس عشر عالميًا، مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة باراغواي، المصنف الأربعين، في 12 يونيو في إنجلوود، كاليفورنيا، ثم يلعب أمام أستراليا، المصنفة السابعة والعشرين، بعد ستة أيام في سياتل، ويختتم الأمريكيون دور المجموعات في 25 يونيو على ملعب سوفي بمواجهة الفائز من الملحق بين تركيا (25)، وسلوفاكيا (44)، ورومانيا (49)، وكوسوفو (79).

واختتم النادي: "يركز ديست على العودة بقوة في المراحل الأخيرة من الموسم، مع وضع كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كهدف مهم أيضًا".

وسجل ديست هدفين في 37 مباراة دولية، وشارك أساسيًا في جميع مباريات المنتخب الأمريكي الأربع في كأس العالم 2022.

وقال ديست: "سأبذل قصارى جهدي للعودة بكامل لياقتي البدنية مع نهاية الموسم، وأنا واثق من نجاحي في ذلك".

وفي حال عدم تمكن ديست من المشاركة في كأس العالم، قد يكون تيم وياه خيارًا متاحًا في مركز الظهير الأيمن إلى جانب أليكس فريمان وجو سكالي.

