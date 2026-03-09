نجم ايندهوفن يغيب عن مواجهتي أمريكا ضد بلجيكا والبرتغال

يبدو أن الأمريكي سيرجينيو ديست، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، سيغيب عن مباراتي منتخب الولايات المتحدة الوديتين استعدادًا لكأس العالم ضد بلجيكا والبرتغال هذا الشهر بسبب إصابته في الساق.

وتعرض ديست للإصابة خلال مباراة فريقه آيندهوفن في الدوري الهولندي ضد ألكمار يوم السبت الماضي، عندما سقط وأمسك بفخذه الأيسر. واحتاج المدافع البالغ من العمر 25 عامًا إلى مساعدة لمغادرة الملعب.

وقال نادي آيندهوفن في بيان: "لن يكون سيرجينيو ديست متاحًا للعب مع آيندهوفن خلال الفترة المقبلة، وفقًا للفحص الطبي الذي أُجري يوم الأحد".

وأضاف: "الإصابة في أعلى الفخذ، من الصعب التنبؤ بدقة بمدة غياب ديست في الوقت الحالي".

ويستضيف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره بلجيكا في 28 مارس ومنتخب البرتغال في 1 أبريل في أتلانتا ضمن مباريات ودية استعدادًا لكأس العالم.

ويعتزم المدرب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو الإعلان عن تشكيلته في أواخر مايو، قبل مباراتين وديتين أمام السنغال في 31 مايو وألمانيا في 6 يونيو.

وسيبدأ المنتخب الأمريكي، المصنف الخامس عشر عالميًا، مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة باراغواي، المصنف الأربعين، في 12 يونيو في إنجلوود، كاليفورنيا، ثم يلعب أمام أستراليا، المصنفة السابعة والعشرين، بعد ستة أيام في سياتل، ويختتم الأمريكيون دور المجموعات في 25 يونيو على ملعب سوفي بمواجهة الفائز من الملحق بين تركيا (25)، وسلوفاكيا (44)، ورومانيا (49)، وكوسوفو (79).

واختتم النادي: "يركز ديست على العودة بقوة في المراحل الأخيرة من الموسم، مع وضع كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كهدف مهم أيضًا".

وسجل ديست هدفين في 37 مباراة دولية، وشارك أساسيًا في جميع مباريات المنتخب الأمريكي الأربع في كأس العالم 2022.

وقال ديست: "سأبذل قصارى جهدي للعودة بكامل لياقتي البدنية مع نهاية الموسم، وأنا واثق من نجاحي في ذلك".

وفي حال عدم تمكن ديست من المشاركة في كأس العالم، قد يكون تيم وياه خيارًا متاحًا في مركز الظهير الأيمن إلى جانب أليكس فريمان وجو سكالي.