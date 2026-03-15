الرياضة في الإسلام.. آداب وقيم تحوّلها إلى عبادة

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن ممارسة الرياضة تتماشى مع وصايا النبي محمد ﷺ، الذي حثّ المسلمين على الحرص على كل ما ينفعهم في حياتهم وصحتهم.

وأشار خلال تقديمه برنامج «وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد طوال شهر رمضان، إلى أن ممارسة الرياضة بنية طيبة قد تكون سببًا في نيل الكثير من الحسنات، لما تحققه من منفعة للجسد والروح.

العبادات والفرائض

ولفت إلى أن من أهم الآداب التي ينبغي الالتزام بها أثناء ممارسة الرياضة ألا تشغل الإنسان عن العبادات والفرائض أو واجباته الأساسية مثل الدراسة والعمل، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن وتنظيم الوقت بحيث يكون لكل أمر مكانه ووقته المناسب.

الالتزام بالقيم الإسلامية

كما شدد على ضرورة الالتزام بالقيم الإسلامية أثناء ممارسة النشاط الرياضي، ومن بينها ستر العورة، وتجنب إلحاق الأذى بالإنسان أو بالحيوان أو الطير أو النبات، احترامًا لمخلوقات الله كافة.

التحلي بالأخلاق الحسنة

وفي ختام حديثه، حذر من إدخال المراهنات أو القمار في الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة، مثل تجنب السخرية من الآخرين أو التحريض عليهم، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والتشهير، حفاظًا على الروح الرياضية ونشرًا لقيم الاحترام بين الجميع.