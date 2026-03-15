تفاصيل رحمة رسول الله مع جويرية بنت الحارث.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان رحيما مع جويرية بنت الحارث، موضحة أن جويرية بنت الحارث، كانت امرأة تمتلك الحكمة والفصاحة، وكانت قوية الشخصية.

وتابعت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أن جويرية بنت الحارث، تربت في بيت سيد اليهود، وكانت تحصل على مزايا كثيرة، موضحة: جويرية بنت الحارث، راحت لسيدنا النبي تشكي له حالها، بعد أن قال لها ثابت ابن قيس لو عايزه تحرري نفسك عايز مقدار معين من الذهب.

وذكرت: عندما ذهبت لرسول الله قال لها أقول لك ما أفضل من هذا فردت عليه: نعم.. فقال لها: اتزوجك، فواقت على الفور ودخلت الإسلام وتزوجت النبي.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، أن كل العبيد الذين كانوا من غزوة بني المصطلق أصبحوا أحرار بعد أن تزوج النبي محمد من جويرية بنت الحارث.



