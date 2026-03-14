الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

كيف تفرق بين الكرم والإسراف في رمضان؟.. دينا أبو الخير تجيب

منار عبد العظيم

في حلقة جديدة من برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أكدت خبيرة التنمية الأسرية دينا أبو الخير أن الفرق بين الكرم والإسراف يكمن في "الاعتدال" والنوايا "الصافية". 

وأضافت أن الكرم الحقيقي يكون في تقديم ما لدى الإنسان بسخاء دون المبالغة أو تجاوز الحد، مشيرة إلى أن الإسراف هو تجاوز هذه الحدود في الطعام أو العطاء أو التصرفات اليومية.

الكرم: ليس مجرد عطاء مفرط

وأوضحت د. دينا أن الكرم الحقيقي في رمضان يعتمد على الإفطار الجماعي لصائمين وصلة الرحم، مع إدخال السرور على الضيوف. وأشارت إلى أن المبالغة في الولائم والعزائم بهدف التباهي لا تعكس الكرم، بل تؤدي إلى هدر المال وتشويه المقصود من العمل. كما حذرت من أن الإسراف يضر بالبركة ويقلل من قيمة الأفعال.

النية الصافية والاعتدال: أساسا قبول الأعمال

وقالت د. دينا أبو الخير: "النية الصافية هي ما تجعل الفعل مقبولًا عند الله، وإن كان بسيطًا، بينما المبالغة تهدر النية الحقيقية".

 وشددت على أن الاعتدال في العطاء يعزز الصحة النفسية والمالية، خاصة في شهر رمضان المبارك.

التباهي والإسراف: لا يقتصر على الطعام فقط

كما أكدت د. دينا أن الإسراف لا يقتصر على الطعام فقط، بل يمتد إلى جميع مظاهر الحياة اليومية. ودعت جميع المشاهدين إلى الاهتمام بمشاعر الآخرين والابتعاد عن التباهي بالممتلكات أو المال، مؤكدة أن الاعتدال والتوازن في العطاء هو الطريق الأصح في حياتنا اليومية، وخاصة في شهر رمضان.

شيماء سيف
