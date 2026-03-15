هل عدم السحور يبطل الصيام؟.. دينا أبو الخير توضح

ردت الدكتورة دينا أبو الخير، على تساؤل شخص قال فيه: صيامي صحيح ولا باطل لو نمت قبل السحور بس نويت نية الصيام؟، موضحة أن نية الصيام تكون من القلب.

وتابعت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامج وللنساء نصيب المذاع على قناة صدى البلد، أن نية الصيام قد تكون أيضا بالتلفظ والإعلان عن الصيام، مضيفة: مش واجب التفظ بالصيام في يوم كذا كذا.. يكفي نية القلب.

وذكرت الدكتورة دينا أبو الخير، أن النية محلها القلب، وذلك للتسهيل على المسلم الذي يتقرب ويتعبد إلى الله، مضيفة: السحور سنة والنية هي الأساس للصيام، وليس السحور، مع العلم أن في السحور بركة.

وأوضحت: البعض يقول إنه يجوز نية الصيام كله مرة واحدة، ولكن الأفضل كل يوم ننوي صيام كل يوم من شهر رمضان.