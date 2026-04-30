أسباب غير متوقعة وراء تقصف الأظافر

يعد تقصف الأظافر من المشكلات الصحية الشائعة بين البنات والنساء من جميع الأعمار لذا من المهم معرفة سببها للتمكن من علاجها.

ووفقا لموقع goodrx نكشف لكم أهم اسباب تقصف الأظافر.

الشيخوخة



مع التقدم في السن، تميل الأظافر إلى أن تصبح أكثر هشاشة وتنمو الأظافر ببطء ولكن باستمرار، ومع التقدم في السن، يتباطأ نموها ولأن الأظافر تستغرق وقتًا أطول للنمو، فإنها تتعرض لفترات أطول لعوامل مثل الهواء الجاف والماء والمواد الكيميائية التي قد تضر بها كما أن انقطاع الطمث يُحدث تغييرات في كمية الزيت داخل الظفر، وانخفاض مستويات الزيت قد يؤدي إلى جفاف الأظافر وهشاشتها.

غسل اليدين



رغم أن غسل اليدين جيداً يحافظ على صحتك، إلا أن غسل اليدين المتكرر قد يضر بالأظافر فترطيب اليدين وتجفيفهما باستمرار قد يؤدي إلى جفاف الأظافر وجعلها هشة.

في بعض الوظائف، يُعد غسل اليدين المتكرر أمراً لا مفر منه ومعقم اليدين ليس أسهل على الأظافر، إذ أن المعقمات التي تحتوي على الكحول قد تزيل الزيوت والماء من الأظافر، مما يؤدي إلى جفافها وضعفها.

إذا كنتِ تعملين في مجال النظافة أو تصفيف الشعر أو الرعاية الصحية، فاحرصي على العناية بيديكِ جيدًا لحماية أظافركِ من العوامل الأخرى التي قد تسبب هشاشتها كما يُنصح بارتداء القفازات كلما أمكن ذلك لحماية أظافركِ.

المواد الكيميائية



يمكن للمواد الكيميائية القاسية أن تُلحق الضرر بأظافرك، فتجعلها أكثر ليونة وهشاشة وتحتوي المنظفات المنزلية العادية، مثل المُبيّض ومساحيق التنظيف وحتى المنظفات السائلة، على مكونات قوية قد تُؤذي الكيراتين وتُسبب جفاف أظافرك.

قد يكون طلاء أظافرك الأسبوعي سببًا في هشاشة أظافرك و لم يثبت وجود علاقة بين طلاء الأظافر العادي وهشاشة الأظافر، لكن تشير الأبحاث إلى أن منتجات العناية بالأظافر الأخرى قد تُضعفها.

مزيل طلاء الأظافر، وطلاء الأظافر الجل، والأظافر الأكريليك، والمواد الكيميائية المستخدمة لإزالتها، كلها عوامل قد تُضعف الأظافر وتُرققها.

انخفاض مستويات الحديد



لا تُعدّ هشاشة الأظافر عادةً علامة على نقص الفيتامينات، ولكنها قد تكون علامة على نقص الحديد. الحديد معدن أساسي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

انخفاض مستويات الحديد قد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وقد يُصاب الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد بتغيرات في الأظافر، بما في ذلك هشاشتها .

العدوى الفطرية

يُتلف فطر الأظافر الكيراتين الموجود في أظافرك و في البداية، قد تلاحظ فقط تغيراً طفيفاً في لون الأظافر عند الإصابة بالفطر ومع مرور الوقت، يتسبب فطر الأظافر في تكسر الأظافر وتشققها، بل وتفتتها.

تُعدّ العدوى الفطرية سبباً رئيسياً لتغيرات الأظافر، ولكن يمكن علاجها فالعلاج المبكر، قبل أن يُلحق الفطر ضرراً أكبر، يُساعد الأظافر على التعافي.

الحالات الطبية

تؤثر بعض الحالات الطبية على الأظافر فالصدفية والإكزيما قد تسببان تغيرات في الأظافر ، بما في ذلك ليونتها وهشاشتها كما أن قصور الغدة الدرقية قد يجعل الأظافر جافة وهشة.

في الواقع، يلاحظ 9 من كل 10 أشخاص مصابين بقصور الغدة الدرقية تغيرات في أظافرهم.

