مسعف ينجح فى إنقاذ سيدة وجنينها فى أسوان .. تعرف على التفاصيل

نجح مسعف فى إنقاذ سيدة ومساعدتها على الولادة، نظرًا لتعرضها لحالة طلق الولادة ، أثناء توصيلها للمستشفى، ولم تستطع الانتظار حتى وصولها.

وتمكن المسعف من إنقاذ الجنين والأم داخل سيارة الإسعاف ، حتى وصلت إلى المستشفى بصحة جيدة هي وطفلها .

مسعف

وقد ضم طاقم الإسعاف من المسعف إسماعيل موسى، والسائق سيد محمود.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإسعاف بأسوان إخطار يفيد بتعرض سيدة لطلق الولادة بمنطقة السيل .

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لموقع البلاغ وأثناء نقل السيدة لمستشفي أسوان الجامعى لاستكمال العلاج الطبي اللازم ، حيث أن المسعوف مدربون على التعامل مع الحالات المرضية المختلفة ووفقاً للخبرة التى إكتسبوها من ممارستهم لهذه المهنة .