3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق الرصاص على الفلسطينيين بمدينة جباليا شمال قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص.

شهداء قطاع غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن شاب فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة، بحسب مصدر في الإسعاف والطوارئ، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الى ثلاثة منذ صباح اليوم.

وأضافت وكالة "وفا"، أن الشهداء الفلسطينيين هم : محمد عابد من جباليا البلد، ومحمد خالد عبد المنعم من حي التفاح شرق مدينة غزة، ومجدي نوفل من مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت وفا نقلا عن مصادر طبية، إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 71,660 شهيداً، و171,419 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 486 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 1,341، إضافة إلى انتشال 714 جثماناً خلال الفترة ذاتها.