الأردن: إجلاء 24 طفلا مريضا من غزة للعلاج بمستشفيات المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الاثنين إجلاء عدد من أطفال غزة المرضى في إطار مبادرة الممر الطبي الأردني، للعلاج في مستشفيات المملكة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، إنها أجلت، الدفعة الثانية والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (24) طفلاً مريضاً و(36) مرافقاً من ذويهم، وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في عدد من المستشفيات الأردنية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي يبذلها الأردن لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.

وبدأت عمليات الإجلاء في مارس 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني وفق أعلى المعايير الصحية.