تشيلسي يخسر من نيوكاسل بهدف في الدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي بهدف نظيف من نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نيوكاسل عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة 18 بعد هجمة مرتدة منظمة لينهيها في الشباك.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبين سانشيز.

خط الدفاع: جوستو - ويسلي فوفانا - تشالوباه - كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو - رييس جيمس - كول بالمر - إنزو فيرنانديز - كاماتشو.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

فيما جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: ليفرمينتو - ثياو - بوتمان - هال.

خط الوسط: ويلوك - رامسي - مورفي - فولتيماد - بارنز.

خط الهجوم: جوردون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.