وزير أردني أسبق: استهداف دول الخليج يهدد السلم والأمن الدوليين

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، إن التصعيد الذي تشهده المنطقة واستهداف عدد من الدول العربية القريبة من إيران يمثل تطورًا خطيرًا لا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

 وأضاف خلال مداخله هاتفيه ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن احترام حسن الجوار وسيادة الدول يجب أن يكون أساس العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن استهداف دول الخليج إلى جانب دول عربية أخرى مثل الأردن والعراق لن يؤدي إلا إلى زيادة حدة الخلافات وتصاعد الخسائر وتوتر الأوضاع في المنطقة.

وأكد الخرابشة أن استمرار هذا التصعيد قد يدفع الصراع إلى تجاوز قواعد الحرب الحالية، ما قد يفتح الباب أمام تداعيات أكثر خطورة على السلم والأمن الدوليين. 

وأوضح أن دول المنطقة تؤكد بشكل متكرر ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الحرب واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والسلمية من أجل معالجة القضايا العالقة والوصول إلى حلول شاملة للأزمات القائمة.

وأشار وزير الدولة الأردني الأسبق إلى أن استهداف دول مثل السعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر والعراق والأردن يعكس خطورة اتساع رقعة الصراع، معتبرًا أن هذه الحرب الشرسة لن تحقق مكاسب حقيقية لأي طرف من الأطراف المشاركة فيها.

 وأضاف أن استمرار المواجهة العسكرية وتبادل الضربات، بما في ذلك استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وفق ما تعلن طهران، لا يمكن أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأشار الخرابشة إلى أن جذور التصعيد تعود أيضًا إلى الضغوط التي تمارسها إسرائيل على الإدارة الأميركية من أجل استمرار الحرب لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها منع ظهور أي قوة إقليمية يمكن أن تنافسها في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج سيزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد استقرار الإقليم بأكمله.

