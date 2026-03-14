الإشراف العام
أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
آية التيجي

كشفت تقارير علمية حديثة أن بعض الأحلام المزعجة أو الكوابيس قد تكون مؤشراً مبكراً على الإصابة بأمراض معينة، حتى قبل ظهور الأعراض الجسدية، وهو ما أثار اهتمام خبراء النوم والصحة النفسية الذين يحاولون فهم العلاقة بين نشاط الدماغ أثناء النوم والحالة الصحية للجسم.

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

ويشير خبراء علم النفس إلى ما يُعرف باسم "الأحلام التمهيدية للمرض" (Prodromal dreams)، وهي أحلام قد تظهر عندما يرصد الدماغ تغيرات بيولوجية دقيقة في الجسم خلال المراحل الأولى من المرض.

ووفقًا للنظرية، فإن الجسم يرسل إشارات داخلية خفية إلى الدماغ قبل ظهور الأعراض، وخلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، يقوم الدماغ بمعالجة هذه الإشارات وتحويلها إلى صور أو رموز في الأحلام. 

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

ماذا تقول الدراسات العلمية؟

وأوضح البروفيسور باتريك ماكنمارا، المتخصص في علم النفس والنوم، أن الدماغ يراقب باستمرار إشارات الأعضاء الداخلية للحفاظ على التوازن الفسيولوجي، وقد تظهر هذه التغيرات في صورة أحلام غير معتادة. 

كما ربطت دراسات بين اضطرابات الأحلام وبعض الأمراض العصبية مثل:
ـ مرض باركنسون
ـ الخرف
ـ بعض الاضطرابات العصبية

وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 1200 شخص يعانون اضطرابات نوم REM أن نحو 73٪ منهم تم تشخيصهم لاحقًا بأمراض عصبية خلال سنوات من ظهور اضطراب الأحلام.

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

أنواع الأحلام التي قد ترتبط بالمشكلات الصحية

وحدد الباحثون بعض الأنماط التي قد تستدعي الانتباه، مثل:
ـ الأحلام التي تتضمن تهديدًا أو عدوانًا غير مبرر
ـ رؤية أشخاص غرباء بشكل مخيف
ـ أحلام الحشرات أو اللدغات
ـ الأحلام شديدة الواقعية أو المتكررة بشكل غير معتاد

ويؤكد الخبراء أن هذه العلامات ليست دليلًا قاطعًا على المرض، لكنها قد تستحق الملاحظة خاصة إذا تكررت بشكل ملحوظ.

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

هل يمكن الاعتماد على الأحلام في التشخيص؟

ورغم هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن العلاقة بين الأحلام والمرض لا تزال قيد الدراسة، وأنه لا يمكن استخدام الأحلام وحدها كوسيلة تشخيص طبي، لكن قد تفتح المجال مستقبلاً لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في متابعة التغيرات في أنماط الأحلام لدى الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

نصيحة الخبراء

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب في حال:
ـ تكرار الكوابيس بشكل مفاجئ
ـ تغير نمط النوم
ـ الشعور بإرهاق مستمر دون سبب واضح
ـ وجود أعراض نفسية أو جسدية مصاحبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

ترشيحاتنا

عباس عراقجي

عراقجي: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من رأس الخيمة ومحيط دبي.. ولا حديث عن وقف إطلاق النار

أرشيفية

حزب الله: استهدفنا مستوطنات أدميت وحانينا وشلومي بصليات صاروخية

أرشيفية

إيران: استهداف فروع "سي تي بنك" الأمريكي في دبي والمنامة الليلة الماضية

بالصور

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد