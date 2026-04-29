تعيين محمد رحمة مديرا إقليميا للمنظمة الدولية للطيران المدني الشرق الأوسط

أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) رسمياً عن تعيين محمد رحمة مديراً إقليمياً لمكتب الشرق الأوسط (MID)، خلفًا لـ محمد أبوبكر الفارع.

ويأتي تعيين رحمة في هذا المنصب الرفيع في خطوة تهدف إلى مواصلة تعزيز العمل الإقليمي المشترك تحت مظلة المنظمة الدولية.

ويستند محمد رحمة في مهامه الجديدة إلى خبرة دولية واسعة، حيث يشغل حالياً منصب مدير إدارة النقل الجوي (ATB) في مقر المنظمة بمونتريال. كما يمتلك رحمة معرفة عميقة بتحديات المنطقة، إذ سبق له قيادة مكتب الشرق الأوسط كمدير إقليمي خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.

ويحمل رحمة درجة الماجستير في إدارة الطيران، وكان قد شغل منصب وكيل وزارة الطيران المدني في الحكومة المصرية قبل انضمامه للمنظمة الدولية عام 2016. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنسيقاً مكثفاً لدعم خطط النمو في قطاع الطيران بالشرق الأوسط، استكمالاً للجهود التي بُذلت في السنوات الماضية لتطوير معايير الملاحة والسلامة الجوية في الإقليم.