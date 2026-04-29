غدا.. الاحتفال بعيد العمال وتكريم عادل عبدالفضيل وصفية السيد

تحتفل مصر غدا بعيد العمال، في احتفالية كبرى بمحافظة بورسعيد.. وواصلت غرفة عمليات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عملها للوقوف على أخر الترتيبات والإجراءات النهائية للاحتفال بالعيد الذهبي لعمال مصر وخروجه بصورة مشرفة.

وأكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الاحتفال سيقام داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق حيث أعتادت مصر الاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية، وهو ما يحفز العمال على مواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية.

ومن المقرر تكريم 5 من قدامى العمل النقابيين وهم، صفية السيد عبدالحليم سكرتيرة المرأة العاملة والطفل الأسبق، عادل عبدالفضيل عياد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية رئيس لجنة القوى العاملة السابق، موسى محمد حسني موسى نقابة المناجم والمحاجر، محمد عطية عبدالبارئ من النقابة العامة للعاملين والصناعات الغذائية، عادل أحمد عمران من العاملين بالنقابة العامة للبنوك، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.

ويشهد الاحتفال كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين الاسلامي والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور عدد من ممثلى العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة.