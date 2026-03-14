‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏.‏

وتتوفر السيارة سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏، بمحرك بوكسر رباعي الأسطوانات، الفئة الأساسية تأتي بسعة 2.0 لتر (150 حصان) أو 2.5 لتر (170 حصان)، بينما تنفرد نسخ WRX وSTI بمحركات توربينية قوية تصل إلى 305 حصان، وتتميز السيارة عالميا بنظام الدفع الكلي المستمر (AWD) الذي يمنحها ثبات استثنائي على مختلف الطرقات.

وتأتي سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏، بنمطين للهيكل: "سيدان" كلاسيكية أو "هاتشباك" عملية بـ 5 أبواب، تتميز بمقصورة مريحة توفر رؤية جيدة للسائق، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية في نسخة الهاتشباك لزيادة مساحة التخزين، مما يجعلها سيارة مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات.

وتعتبر السيارة سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏، من الخيارات الآمنة في فئتها، حيث حصلت على تقييمات مرتفعة (5 نجوم) في اختبارات التصادم بفضل وسائدها الهوائية وأنظمة الفرامل (ABS)، أما بالنسبة لاستهلاك الوقود، فهي تستهلك في المتوسط ما بين 8.8 إلى 11 لتر لكل 100 كم، حسب نوع المحرك وظروف القيادة.

وعن سعر السيارة سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎