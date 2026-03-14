إطلاق كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 فيس ليفت.. بهذا السعر

كشفت كرايسلر عن النسخة المحدثة من طراز Chrysler Pacifica 2027، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حضورها داخل فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، مع سعر يبدأ من 41.495 ألف دولار.

محرك وأداء كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

تعتمد كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 في نسختها الجديدة على محرك بنزين بسعة 3.6 لتر، ويولد هذا المحرك قوة تبلغ نحو 287 حصاناً، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مصمم لتوفير انتقال سلس بين السرعات، وتتوفر بعض الفئات بنظام دفع أمامي، في حين تقدم فئات أخرى خيار الدفع الكلي للعجلات.

تصميم كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شهد التصميم الخارجي للسيارة عدداً من التعديلات التي تركز على الواجهة الأمامية وبعض التفاصيل الجانبية، فقد حصلت السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED بتصميم أكثر حداثة، مع دمج الإضاءة النهارية ضمن عناصر التصميم الأمامي، كما زودت السيارة بعجلات ذات طابع رياضي، إضافة إلى قضبان سقف نحيفة على الجانبين.

تجهيزات كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

تضم كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 نظام الرؤية المحيطية الذي يوفر عرضاً كاملاً لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة، كما تضم السيارة نظام مساعدة على الركن، إضافة إلى تقنيات تنبيه النقطة العمياء التي تساعد على مراقبة المناطق غير المرئية أثناء تغيير المسار، وتشمل قائمة التجهيزات أيضاً حساسات للحركة وعدداً من الوسائد الهوائية، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ونوافذ ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

أسعار كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 في الأسواق العالمية

تطرح السيارة بعدة فئات تختلف من حيث التجهيز ونظام الدفع، وتبدأ الأسعار عالمياً من نحو 41,495 دولاراً لفئة LX المزودة بنظام دفع أمامي، أما فئة Select فتتوفر بسعر يقارب 44,545 دولاراً بنظام دفع أمامي، وترتفع إلى نحو 47,890 دولاراً بنظام الدفع الكلي.

وتأتي فئة Limited بسعر يبدأ من حوالي 49,705 دولارًا للدفع الأمامي، بينما تصل إلى نحو 53,050 دولاراً مع نظام الدفع الكلي، وفي أعلى الفئات تقدم نسخة Pinnacle بسعر يبلغ نحو 54,910 دولارًا للدفع الأمامي، بينما يصل السعر إلى حوالي 58,255 دولاراً للفئة المزودة بالدفع الكلي.