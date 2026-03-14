الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

آية التيجي

مع اقتراب عيد الفطر، تبحث الكثير من النساء عن طرق سريعة وطبيعية للحصول على بشرة صافية ومشرقة دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل باهظة الثمن. 

وكشف موقع Healthline الطبي، أن بعض المكونات البسيطة الموجودة في المطبخ مثل العسل، الشوفان، الأفوكادو والموز يمكن أن تتحول إلى ماسكات فعالة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة.

وأكد التقرير ، أن الانتظام على روتين العناية بالبشرة الذي يشمل التنظيف والترطيب والتقشير، إلى جانب استخدام الماسكات الطبيعية، يساعد في تحسين مظهر البشرة ومنحها نضارة ملحوظة قبل المناسبات.
 

ـ ماسك حب الشباب:
يعد حب الشباب من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، ويحدث نتيجة انسداد المسام بالدهون وخلايا الجلد الميتة والبكتيريا.
المكونات:
2 إلى 3 بياض بيض
طريقة الاستخدام:
يتم فصل بياض البيض ووضعه في وعاء
يوزع على البشرة بقطنة
يترك من 10 إلى 15 دقيقة
يغسل الوجه ثم يوضع مرطب
الفائدة:
يساعد البروتين الموجود في بياض البيض على تقليل البكتيريا المسببة للحبوب.

ـ ماسك التصبغات وتوحيد لون البشرة:
تظهر التصبغات غالبًا بسبب آثار الحبوب أو التعرض للشمس.
المكونات:
نصف ملعقة كركم
ملعقة إلى ملعقتين عسل طبيعي
طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات حتى تصبح عجينة
توضع على الوجه لمدة 10 دقائق
تغسل بالماء الدافئ
الفائدة:
يساعد الكركم في تقليل الالتهابات بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة.

ـ ماسك تنظيف المسام:
يساعد تقشير البشرة في إزالة الجلد الميت وفتح المسام.
المكونات:
ملعقتان صغيرتان شوفان
ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
قطرات ماء
طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات حتى تصبح عجينة
تدلك البشرة بلطف
تغسل بالماء ثم يوضع مرطب

ـ ماسك البشرة الدهنية:
تنتج البشرة الدهنية دهونًا زائدة قد تسبب الحبوب.
المكونات:
موزة
10 قطرات ليمون
ملعقة صغيرة زيت زيتون
طريقة الاستخدام:
تهرس الموزة
تضاف باقي المكونات
يترك الماسك 15 دقيقة ثم يغسل
الفائدة:
يساعد الموز على امتصاص الدهون بينما يعمل الليمون على تنظيف المسام.

ـ ماسك البشرة الجافة:
تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب عميق خاصة قبل المناسبات.
المكونات:
نصف خيارة
ملعقتان جل ألوفيرا
طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات
توضع على الوجه 30 دقيقة
تغسل بالماء
الفائدة:
يساعد هذا الماسك على ترطيب البشرة وتقليل الجفاف والحكة.

ـ ماسك التجاعيد:
يمكن لبعض المكونات الطبيعية أن تساعد في تحسين مرونة البشرة.
المكونات:
2 أفوكادو
ملعقة عسل
ملعقتان كاكاو
طريقة الاستخدام:
تخلط المكونات
توضع على الوجه 20 دقيقة
تغسل بالماء الدافئ
الفائدة:
يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين وترطيب البشرة.

نصائح مهمة عند استخدام الماسكات الطبيعية

ويوصي الخبراء بعدة نصائح للحصول على أفضل نتيجة:
يفضل:
ـ تنظيف الوجه قبل وضع الماسك
ـ ترك الماسك من 10 إلى 30 دقيقة
ـ وضع مرطب بعد الانتهاء
ـ استخدام الماسك مرة أو مرتين أسبوعيًا
ويجب تجنب استخدام الماسك يوميًا وتركه لفترة طويلة
ـ تجنب استخدامه عند حدوث حساسية
ـ فرك البشرة بقوة يعطي بشرة مثالية

ويساعد استخدام هذه الماسكات الطبيعية ضمن روتين العناية بالبشرة قبل عيد الفطر على تحسين نضارة الوجه وتقليل الحبوب والتصبغات، مما يمنحك إطلالة صحية ومشرقة خلال الزيارات العائلية والاحتفالات.

