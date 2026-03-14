بالبصمة وبتغني.. علبة كعك سعرها 39 ألف جنيه| تفاصيل
تجدد الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني
مؤشرات على حرب طويلة .. ترامب يرفض جهود بدء محادثات وقف إطلاق النار مع إيران
حقيقة تعطيل الدراسة غداً بسبب سوء الطقس .. ماذا أعلنت التعليم؟
وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية
وزير خارجية إيران: سنرد بالمثل على أي استهداف لمنشآت الطاقة الإيرانية
بث مباشر.. صلاتا العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 25 رمضان
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
شهيد فلسطيني وإصابتان بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين جنوب نابلس
بحارة عالقون قرب إيران.. تهديدات مضيق هرمز وصعوبة البقاء آمنين بين الصواريخ والطائرات
لو عاوز فلوس جديدة للعيدية.. كيف تحصل عليها قبل العيد؟
اغتيال رفيع المستوى.. إسرائيل: تصفية ضابطين بارزين في الاستخبارات الإيرانية
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عراقجي: الهجمات الأمريكية أمس انطلقت من رأس الخيمة ومحيط دبي.. ولا حديث عن وقف إطلاق النار

هاجر رزق

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت بلاده أمس انطلقت من رأس الخيمة ومنطقة قريبة من دبي، مؤكدا أن طهران سترد على هذه الهجمات.

وأضاف عراقجي أن إيران "سترد بالتأكيد على هذه الهجمات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ستكون حذرة لتجنب استهداف المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضح أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحا أمام الملاحة، لكنه "مغلق أمام ناقلات وسفن أعداء إيران وحلفائهم"، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لا تجري أي حديث بشأن وقف إطلاق النار في الوقت الراهن، مشددا على أن "الأولوية هي الدفاع الحازم عن البلاد".

وفي سياق متصل، أشار عراقجي إلى أن روسيا والصين تمثلان شريكين استراتيجيين لإيران، وأن هذه الشراكة مستمرة وتشمل مجالات متعددة من بينها التعاون العسكري.

كما شدد على أن قائد الثورة الإسلامية يؤدي مهامه وفق الدستور، مؤكدا أن النظام السياسي في إيران "متجذر في المجتمع الإيراني وليس قائما على شخص بعينه".

وتأتي تصريحات عراقجي في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط عقب الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما تبعها من ردود عسكرية متبادلة، الأمر الذي يثير مخاوف إقليمية ودولية من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن المنطقة وحركة الملاحة في الخليج.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

ترشيحاتنا

أسماء جلال

أسماء جلال تشيد بـ ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس .. شاهد

محمد عادل إمام

مسلسل الكينج الحلقة 25 .. هروب ميرنا جميل من المصحة ومصطفى خاطر يساوم محمد إمام على ابنه

مسلسل نون النسوة

مسلسل نون النسوة الحلقة 10.. زواج محمد جمعة ومي كساب

بالصور

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد