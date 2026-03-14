الرقابة العسكرية العبرية تسمح بالنشر عن محاولة إيران إسقاط مقاتلة إسرائيلية

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، بعد حصولها على إذن من الرقابة العسكرية، أن إيران حاولت قبل أيام إسقاط إحدى المقاتلات الإسرائيلية أثناء مهمة جوية.



ولم تُعلن المصادر الرسمية عن مزيد من التفاصيل حول نوع المقاتلة أو موقع العملية، لكن السماح بالنشر يعكس حساسية المعلومات وأهميتها الأمنية.

يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في المنطقة، وسط تحذيرات مستمرة من تصعيد محتمل على الحدود والممرات الجوية الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية أنه تم تحديد سبعة مواقع متضررة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، إثر سقوط ذخائر عنقودية خلال القصف الذي أُطلق من إيران في وقت سابق.



وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا وُصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.



وأظهرت صور من أحد المواقع المتضررة حجم الأضرار التي لحقت بالمكان نتيجة سقوط الذخائر، فيما تعمل فرق الطوارئ الإسرائيلية على تمشيط المناطق التي سقطت فيها الشظايا وتقييم حجم الخسائر.