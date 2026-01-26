قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره التونسي دعم مصر الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا

زير الخارجية ونظيره التونسي
زير الخارجية ونظيره التونسي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية الشقيقة محمد علي النفطي، أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لما تمثله من أهمية مشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر وتونس والجزائر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية مع نظيره التونسي خلال زيارته الحالية إلى تونس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف بأن اللقاء أكد خصوصية وتميز العلاقات الثنائية والروابط التاريخية والشعبية التي تجمع مصر وتونس، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتناول وزير الخارجية في هذا الصدد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية-التونسية المشتركة بالقاهرة التي عقدت في سبتمبر 2025، وما تمخض عنها من نتائج إيجابية، إلى جانب عقد منتدى اقتصادي مشترك على هامش أعمالها في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدا الحرص على الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية استعرض النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة السادسة عشر للجنة القنصلية المشتركة التي عُقدت يومي 15 و16 يناير 2026 بتونس، مؤكدا أهمية استمرار انعقادها بصفة دورية، إلى جانب الحرص على انتظام اجتماعات اللجنتين الأمنية والعسكرية المشتركتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين تبادلا الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتقوم على ملكية ليبية خالصة عبر الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بالتزامن وإنهاء حالة الانقسام، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وأكد ضرورة احترام سيادة ليبيا ورفض كافة التدخلات الخارجية، وأهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأسيس مجلس السلام، حيث رحب الوزير عبد العاطي بهذه الخطوة.

كما أكد وزير الخارجية أهمية الدفع قدماً بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية لمتابعة تثبيت وقف إطلاق النار، تمهيداً لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التشديد على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تشمل انسحابات، وإنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة، تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية.

وثمن الجانبان تميز مستوى التنسيق بين مصر وتونس في مختلف القضايا متعددة الأطراف، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

