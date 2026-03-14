وزارة الدفاع الكويتية: مسيرتان استهدفتا قاعدة أحمد الجابر الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم السبت، استهداف مسيرتين معاديتين لقاعدة أحمد الجابر الجوية نتج عنه وقوع بعض الأضرار المادية في محيط القاعدة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه تم رصد 7 مسيرات معادية خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تدمير ثلاث منها، فيما سقطت اثنتان خارج منطقة التهديد ولم تشكلا خطرًا.

وأشار إلى تعرض ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة لإصابات طفيفة ويتلقون العلاج اللازم وحالتهم الصحية مستقرة.

وأوضح أن قوة الواجب التابعة للحرس الوطني تمكنت من تدمير مسيرتين اثنتين معاديتين بعد رصدهما ضمن مواقع المسؤولية، وذلك في إطار التكامل العسكري والتعاون بين الجهات العسكرية.