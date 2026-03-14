الفرق بين التوت والفراولة في الفوائد

يعد التوت من الفواكه التى تمنح الجسم فوائد كثيرة ولكنه في نفس الوقت قريب جدا في التركيب الغذائي من الفراولة فما الفرق الصحي بين التوت الازرق والأحمر والفراولة؟

ووفقا لما جاء في موقع nuvancehealth نكشف لكم الفرق بين فوائد التوت الازرق والفراولة وانواع التوت الأخرى.

التوت الأزرق: يُعدّ التوت الأزرق مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية، ويُعرف بفوائده العديدة على الهضم فهذه الثمار الصغيرة غنية بالألياف، مما يُساعد على انتظام حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

إضافةً إلى ذلك، يحتوي التوت الأزرق على مضادات الأكسدة التي تُساعد على تقليل الالتهابات في الأمعاء، مما يُعزز صحة الجهاز الهضمي كما يُمكن للتوت الأزرق تحسين بكتيريا الأمعاء لاحتوائه على البريبايوتكس، وهي مواد تُعدّ مقدمةً للبروبيوتكس، مما يُؤدي إلى نمو بكتيريا نافعة في الجهاز الهضمي.

الفراولة: نوع آخر من التوت يُمكن أن يُحسّن صحة الأمعاء بشكلٍ ملحوظ هي الفراولة.

هذه الفاكهة الغنية بالعصارة غنية بالألياف، مما يُزيد من حجم البراز ويُحسّن حركة الأمعاء كما تحتوي الفراولة على إنزيمات طبيعية تُساعد على الهضم، مما يُساعد على تكسير الطعام بكفاءة أكبر.

أنواع أخرى من التوت: على الرغم من أن التوت الأزرق والفراولة خياران ممتازان لصحة الجهاز الهضمي، إلا أن هناك أنواعًا أخرى من التوت تدعم أيضًا صحة الجهاز الهضمي فالتوت الأحمر، على سبيل المثال، غني بالألياف وله خصائص طبيعية مضادة للالتهابات أما التوت الأسود، فهو غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.

