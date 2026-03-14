نهائي بين عملاقين.. أول تعليق من مدرب الترجي على مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

علق الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على مواجهة الأهلي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بوميل في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “هذه مباراة نهائي قبل الأوان بين عملاقين في إفريقيا و يجب أن نخوضها بالكثير من التركيز والراحة وأن نظهر إمكانياتنا على أرضية الميدان بعيدا عن الضغط”.

وأضاف: “أرفع القبعة للاعبين لقد لمست الكثير من الرغبة والحماس والتركيز طيلة فترة التحضير”.

واختتم: “أحيي جماهير الفريق، فهي مصدر القوة والطاقة الأول للاعبين على أرضية الميدان .. هذه الأجواء التي خلقتها الجماهير في التحضيرات طيلة الأسبوع يجب أن تستمر في المدرجات”.