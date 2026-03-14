توروب: مواجهة الأهلي والترجي ديربي إفريقي

أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أكد على جاهزية الأهلي لخوض مواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غدٍ على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:إن مباراة الأهلي والترجي هي «ديربي إفريقي» له تاريخ كبير بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا أهمية هذه المواجهة وقوتها، وأن الأهلي استعد بشكل جيد؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف المدير الفني أن هدف الأهلي في جميع المباريات هو الفوز، مؤكدًا أن الفريق يعمل دائمًا على تحويل ضغوط المباريات الكبيرة إلى دافع إيجابي يمنح اللاعبين مزيدًا من التركيز والحماس داخل الملعب.

وأوضح توروب أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهناك منافسة قوية بين الجميع في كل المراكز، مما يمنح الجهاز الفني العديد من الخيارات قبل المباريات.

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك حراس مرمى على مستوى مميز، لافتًا إلى أن محمد الشناوي يعد قائدًا للفريق ويتمتع بخبرة كبيرة، وهو أمر إيجابي للفريق.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن الأهلي يلعب بروح جماعية دائمًا، موضحًا أن الفريق الأفضل داخل الملعب هو من ينجح في حسم المواجهات، وأن لاعبي الأهلي يمتلكون القدرة والخبرة لحسم المباريات الكبيرة.