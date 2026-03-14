تشكيل فريق أوتوهو ضد الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، تشكيل فريقه لمواجهة نادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، المقرر له في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فريق أوتوهو كالتالي:

حراسة المرمى: (16) أبوبكر دومبيا

خط الدفاع: (2) بيرنجر إيتوا | (3) برينس مواندزا | (4) باشود دي نزينجولا

خط الوسط: (29) تشارلز أتيبو | (13) جوسيم إلينجا | (24) إبراهيم تراوري | (19) فينولد دزابا

خط الهجوم: (31) بومي نزااو | (26) كليجنيم كوني | (17) بانديوجو ديالو