علامات مبكرة لأمراض القلب .. نصائح مهمة من جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتلقى سؤالًا متكررًا من عدد كبير من المواطنين، وهو: "إزاي يا دكتور أطمن على قلبي وأعرف أنه سليم؟".

وقال جمال شعبان إن كل مواطن عليه عدم الانتظار حتى حدوث نهجان أو خفقان شديد أو ذبحة، أو يتعرض الشخص لإغماء أو حدوث أزمة كبيرة، ويكون غارقًا في العرق ويكتشف أنها أزمة قلبية.

الوقاية تغني عن العلاج



وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الوقاية تغني عن العلاج، وأن الشخص عندما يحصل على الوقاية الصحيحة فإنها تغنيه عن العلاج، لأن ذلك يمنع حدوث المرض.

كيف يكتشف الشخص أنه عرضة لأمراض القلب؟

وتابع: "كيف يكتشف الشخص أنه عرضة لأمراض القلب؟" وقال إن هناك علامات يعرفها الطبيب من خلال قياس الضغط ومعرفة النبض، وهناك بعض الأعراض الخارجية، وأن طبيب القلب يكون لديه القدرة على الفحص لمعرفة التشخيص الصحيح.

وأوضح أن دقات القلب إذا كانت سريعة قد تكون مؤشرًا لأمراض القلب، وأن الشخص يحتاج إلى عمل كهرباء للقلب، وأن الطبيب يستطيع من خلال تحليل صورة الدم معرفة ما إذا كانت هناك مشكلات في الدم.