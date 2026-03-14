قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
بسبب سوء الطقس ..حريق كبير بمصنع في الدقهلية
تشكيل مواجهة ليفركوزن وبايرن ميونيخ بالدوري الألماني
هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية؟ |التعليم توضح
إيران تهدد باستهداف موانئ الإمارات بعد ضربات أمريكية لجزيرة خرج
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مواجهة الزمالك وأوتوهو بالكونفدرالية
مليون مستوطن بوسط إسرائيل يدخلون الملاجئ بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
إيران: 200 معلم وطالب بين ضحايا العدوان الأمريكي الإسرائيلي
عواصف وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026
عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى أوتوهو بالكونفدرالية
منة فضالي تكشف حقيقة وجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

مفاجأة في واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. شاهد عيان: المنشأة تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص

واقعة مسن مقيد داخل دار رعاية بمصر الجديدة.. وشاهدة عيان:تضم 15 مسنا وتعمل دون ترخيص
ياسمين القصاص

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رجلا مسنا داخل إحدى دور رعاية المسنين في منطقة مصر الجديدة، في مشهد أثار موجة واسعة من التعاطف والاستياء.

وبحسب ما ورد في الفيديو الذي صوره أحد سكان المنطقة، يظهر الرجل المسن جالسا على كرسي في شرفة الدار، بينما تبدو يداه وقد قيدتا، في وضع يوحي بأنه مُنع من الحركة أو مغادرة المكان.

كما بدا عليه التأثر الشديد وهو يبكي، في مشهد اعتبره كثيرون دليلا على معاناة إنسانية تستدعي التدخل السريع.

وفي هذا الصدد، قالت بوسي إبراهيم، إحدى سكان المنطقة المقابلة لدار المسنين، إنها تعرف موقع الدار جيدا، حيث تقع في شارع القناطر المتفرع من شارع هارون الرشيد، وتحديدا في الشارع الذي يلي مدرسة التحرير.

وأضافت إبراهيم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "بصفتي من سكان المنطقة وتشاهد ما يحدث بشكل يومي، أن الدار كانت تضم ما يقارب 15 مسنا، مشيرة إلى وجود حالة من الإهمال وسوء المعاملة داخل المكان بحسب ما كان يتردد بين السكان وما لاحظوه من بعض المواقف. 

واختتمت:  "الدار كانت تعمل من دون ترخيص رسمي".

والشخص الذي نشر الفيديو دعا إلى إنقاذ الرجل والتحقيق في الواقعة، مطالبا بمشاركة المقطع على نطاق واسع حتى يصل إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، للتأكد من حقيقة ما يحدث داخل الدار واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود أي تجاوزات.

وأثارت الواقعة نقاشا واسعا حول أوضاع بعض دور رعاية المسنين، وضرورة تشديد الرقابة عليها لضمان توفير الرعاية الكريمة لكبار السن. 

كما أعادت تسليط الضوء على قضية اجتماعية حساسة تتعلق بمسؤولية الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم في مرحلة الشيخوخة، وأهمية الحفاظ على قيم البر والرعاية والاحترام لكبار السن داخل الأسرة والمجتمع.

المزيد

