الزمالك يتعادل مع أوتوهو الكونغولي 1-1 في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

تعادل الزمالك مع مضيفه أتوهو الكونغولي بهدف لكل منهما في مباراة جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وقدم الزمالك مباراة متوسطة ونجح في الخروج بنتيجة إيجابية في ظل الظروف الصعبة من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، بينما حاول فريق أوتوهو الفوز باللقاء ولكنه قوبل من استبسال من دفاع الزمالك وحارس مرماه محمد صبحي.

تقدم فريق أوتوهو في الدقيقة 12 عن طريق تشارلز أتيبو بتسديدة رائعة من ضربة ثابتة تمر من فوق الحائط البشري وتسكن على يسار محمد صبحي، ونجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32، وذلك بعد أن أرسل أحمد ربيع تمريرة بينية لعدي الدباغ داخل منطقة الجزاء، ليصوب كرة من مرة واحدة في المرمى وتسكن الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتراجع أداء الزمالك في الشوط الثاني؛ بسبب الأجواء الحارة وتراجع الأداء البدني للاعبين.

وفي المقابل ضغط فريق أوتوهو في محاولة لتسجيل الهدف الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبتلك النتيجة، يضع نادي الزمالك قدما في نصف نهائي الكونفدرالية، حيث يحتاج إلى التعادل السلبي على أقل تقدير في مباراة الإياب، ويستضيف الزمالك نظيره أوتوهو، يوم الأحد 22 مارس الجاري، على ستاد القاهرة في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.