ممدوح عباس يشيد بلاعبي الزمالك بعد تعادل أوتوهو: قدموا مباراة بطولية

علق ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك على تعادل الفريق بنتيجة 1-1 أمام أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا بما قدمه اللاعبون في ظل الظروف الصعبة التي أُقيمت فيها المباراة.

وقال عباس فى تغريدة له عبر حسابه علي إكس "شكرا لأبطال نادي الزمالك الذين لعبوا في أجواء مستحيلة،، درجة رطوبة ٨٢٪ و درجة حرارة ٣٦ درجة مئوية ، و رغم التعادل ١/١ فأن الزمالك فاز ١/٢ طبقا لقوانين هذه المسابقة ، كما اشكر انا و جماهير نادي الزمالك.

ووجه الرئيس الشرفي للزمالك الشكر إلى المدير الفني معتمد جمال، مشيدًا بإدارته للمباراة هو وجهازه المعاون باحترافية كبيرة، مؤكدًا أن الجميع يستحق التقدير من لاعبين وجهاز فني على المجهود المبذول في اللقاء.