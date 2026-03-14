أمير عزمي مجاهد : تعادل الزمالك أمام أوتوهو جيد ولو الأجواء طبيعية كنا هيكسب

قال أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، أن الزمالك قدم عرضاً جيداً أمام فريق أوتوهو الكونغولي وكان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة لكن الأجواء التي أقيمت فيها المباراة وأهمها الصيام ودرجة الحرارة العالية والرطوبة حرمت الفريق الأبيض من الفوز.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ،السبت، بالكونغو في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وإنتهت بالتعادل 1-1، وتقام مباراة العودة الأحد المقبل بالقاهرة.

وتابع أمير عزمي مجاهد خلال الاستوديو التحليلي للمباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة : توقعت قبل اللقاء فوز الزمالك بثلاثية نظيفة لأن الفوارق كبيرة بين الزمالك وبطل الكونغو لكن بسبب الأجواء الصعبة التي أقيمت فيها اللقاء لم يتمكن الأبيض من الفوز .

وشدد أمير عزمي مجاهد على أن نتيجة 1-1 خطرة للغاية ولا يمكن التهاون بسببها ، موضحاً أن الفريق الكونغولي سيلعب في لقاء العودة بدون ضغوط ولن يلعب مباراة مفتوحة ولابد أن يتعامل معه بشكل جيد ذهنياً وفنياً.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي الأستدوديو التحليلي ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم.

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي الأستدوديو التحليلي ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم.