قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. تحرى العلامات وأكثر من هذه الكلمات
مسلسل فن الحرب الحلقة 25.. يوسف الشريف يكتشف سرا خطيرا عن ريم مصطفى
الرئيس السيسي: مصر تظل شامخة أبية مهما تعاظمت التحديات وتفاقمت الصراعات فى محيطنا
الجيش الإيراني يكشف عن تفاصيل مقتل 104 عسكريين في هجوم أمريكي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الأولى بالرعاية
بقدرات مذهلة.. ماذا تقدم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟
الرئيس السيسي: ليس من المنطقى ولا العدل الاستمرار فى الاقتراض بالعملة الصعبة
الرئيس السيسي: أتفهم المشاعر السلبية الناجمة عن رفع أسعار المنتجات البترولية
صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ الاثنين 16 مارس بعد قرار التبكير
الرئيس السيسي: نستهلك منتجات بترولية قيمتها تريليون جنيه سنويا
شريف عبد النور: ركّزت على بناء خبرتي المهنية قبل الانخراط في أعمال العائلة وبيع "فيتراك" كان قرارا منطقيا
الرئيس السيسي: نبذل قصارى جهدنا لإخماد نيران الحرب فى الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تطالب رعاياها بمغادرة ⁠العراق فورا

هاجر رزق

حثت السفارة الأمريكية في بغداد ‌في تنبيه أمني محدَّث اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين مغادرة ⁠العراق على الفور،  في أعقاب هجوم صاروخي خلال الليل استهدف مبنى السفارة.

وأضافت السفارة "يُنصح بشدة المواطنون ‌الأمريكيون ⁠الذين يختارون البقاء في العراق بإعادة النظر في قرارهم ⁠في ضوء التهديد الكبير الذي تشكله ⁠جماعات مسلحة إرهابية متحالفة مع ⁠إيران."

و في وقت سابق اليوم، دعت السفارة التركية في بغداد الأتراك إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب التغيرات المتسارعة مشيرة إلى أن الظروف مرشحة للتدهور هناك في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن السفارة التركية: "ندعو مواطنينا لتجنب السفر إلى العراق، إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب التغيرات المتسارعة في الظروف الأمنية، وتلك الظروف قد تتغير بشكل متسارع نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان: "ندعو المواطنين الأتراك، إلى تجنب التجمعات الكبيرة والساحات العامة، ومناطق الاحتجاج حول المنطقة الخضراء في بغداد، وعدم التوجه إلى مطاري بغداد وأربيل الدوليين والمناطق المجاورة لهما".

وتابع: "ندعوهم إلى تجنب الأماكن التي يتردد عليها المواطنون الأجانب بشكل متكرر، بالإضافة إلى الأماكن المفتوحة، والمناطق السكنية في الموصل والمناطق المجاورة لها، والمناطق المحيطة بالبصرة".

وطالبت السفارة التركية الرعايا الأتراك "بتجنب التواجد في محيط المناطق العسكرية بعموم العراق، ومواقع البنية التحتية الحيوية مثل حقول النفط. ونشدّد على ضرورة اتخاذ المواطنين الأتراك، أقصى درجات الحذر للسلامة الشخصية خلال تواجدهم في العراق".

وأشار البيان إلى أن "المجال الجوي العراقي مغلق أمام رحلات الطيران، بسبب استمرار الاشتباكات والهجمات في المنطقة، ولن يتم فتح المجال الجوي قبل 16 مارس الجاري".

وذكّرت بإمكانية سفر المواطنين إلى تركيا برا، مع مراعاة الظروف المحلية، واتباع أعلى معايير السلامة الأمنية، موضحة أن الطرق البرية بين تركيا والعراق لا تزال مفتوحة أمام حركة المرور، ومعبر خابور - إبراهيم خليل مستمر في أعماله".

وأعادت التذكير أيضا بأنّ السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق، عن إمكانية منح تأشيرة مرور (ترانزيت) لمدة 7 أيام لمواطني الدول الأخرى، عند المعابر البرية.

السفارة الأمريكية هجوم صاروخي مبنى السفارة لمواطنون ‌الأمريكيون جماعات مسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

بالصور

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد