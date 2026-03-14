إنطلاق موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الاراضي المحتلة.. تفاصيل

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية باتجاه أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمالا، شملت بيت شان وأم الفحم ومنطقة عميق هماعيون، إضافة إلى مناطق جلبوع والضفة الغربية ومناطق مناشيه ومجدو.

وتحدثت التقارير عن سماع دوي انفجارات في أجواء جنين.

يأتي ذلك بعد نساعة من هجوم صاروخي إيراني سابق، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وأرسلت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهات احترازية مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المستهدفة، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متواصلا على خلفية الحرب الدائرة بين إيران والتحالف الأميركي-الإسرائيلي، والتي دخلت أسبوعها الثالث.

وأشارت الجبهة الداخلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بوسط إسرائيل ومستوطنات في الضفة الغربية.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وبئر السبع وأشدود، فيما اندلع حريق في اللد نتيجة سقوط صاروخ انشطاري.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في نيس تسيونا، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع.