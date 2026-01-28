قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصرع نائب رئيس وزراء «ماهاراشترا» في تحطم طائرة مستأجرة بالهند

أجيت باوار
أجيت باوار
ناصر السيد

لقي نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أغنى ولايات الهند، أجيت باوار، مصرعه يوم الأربعاء، إلى جانب أربعة أشخاص كانوا على متن طائرته المستأجرة التي سقطت واشتعلت فيها النيران، حسبما ذكرت هيئة تنظيم الطيران.

وذكرت وسائل الإعلام أن باوار، الذي ينحدر من عائلة سياسية مرموقة، كان في طريقه إلى منطقته الأصلية للقيام بحملة انتخابية في انتخابات المجالس المحلية، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إن اثنين من موظفيه واثنين من أفراد الطاقم كانوا أيضًا على متن الطائرة، مضيفة في بيان أولي: "لم ينجُ أي شخص كان على متن السفينة".

وكان باوار يدعم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في حكومة الولاية، وقاد فصيلاً انفصل في عام 2023 عن حزب المؤتمر الوطني المعارض.

وأظهر مقطع فيديو تصاعد أعمدة من الدخان من بعض حطام الطائرة المحترق، المتناثر عبر حقل مفتوح.

وذكرت وسائل الإعلام أن طائرة باوار، القادمة من العاصمة المالية مومباي، حاولت الهبوط اضطرارياً في معقل عائلته في باراماتي، على بعد 250 كيلومتراً (155 ميلاً)، حيث كان من المقرر أن يقوم بحملة انتخابية.

مصرع زعيم بارز أغنى ولاية في الهند تحطم طائرة ولاية ماهاراشترا تحطم طائرة في الهند

