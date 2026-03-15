إبراهيم السمان يشيد بكواليس أب ولكن: المخرجة ياسمين من أبرز عناصر نجاح التجربة

أعرب الفنان إبراهيم السمان عن سعادته بالمشاركة في مسلسل أب ولكن، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مميزة بالنسبة له على مستوى التعاون الفني والإنساني داخل موقع التصوير.

وقال السمان إن التعاون مع المخرجة ياسمين أحمد كامل كان من أبرز عناصر نجاح التجربة، موضحًا أنها تمتلك رؤية واضحة في إدارة العمل، وتحرص دائمًا على خلق حالة من الانسجام بين جميع أفراد الفريق.

وأضاف أن كواليس التصوير اتسمت بروح إيجابية كبيرة، حيث كان هناك تعاون ملحوظ بين جميع الفنانين وصناع العمل، وهو ما انعكس بشكل واضح على الأداء أمام الكاميرا.

وأشار السمان إلى أن فريق المسلسل تعامل كأنه عائلة واحدة، مؤكدًا أن هذه الأجواء تمنح الفنان طاقة مختلفة أثناء العمل، وتساعده على تقديم أفضل ما لديه من أداء.

وأضاف السمان أن من أجمل الأشياء التي شهدها العمل أيضًا تعاونه مع بطل المسلسل الفنان محمد فراج، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لم تكن مجرد تعاون فني فقط، بل تجمعهما صداقة قوية مشيرا بأن العمل معه كان ممتعًا للغاية.

واختتم حديثه بالتعبير عن تقديره لجميع زملائه في العمل، مشيرًا إلى أن روح التعاون التي جمعت فريق المسلسل كانت أحد أهم أسباب متعة التجربة بالنسبة له.

"أب ولكن" من بطولة محمد فراج، وهاجر أحمد، وإسلام جمال، وركين سعد، وسلوى عثمان، تأليف ماريان هاني، وإخراج ياسمين أحمد كامل.