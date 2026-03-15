في يوم الدبلوماسية المصرية.. الخارجية تطلق أفلامًا وثائقية لتوثيق مسيرة 200 عام من العمل الوطني

تحتفل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم ١٥ مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية، في مناسبة تحرص الوزارة من خلالها على استحضار الأدوار الوطنية المخلصة التي اضطلعت بها هذه المؤسسة العريقة عبر مختلف المراحل الحاسمة في تاريخ مصر، وعلى مدار ما يقرب من مائتي عام.

وقد لعبت وزارة الخارجية المصرية دورًا بارزًا في خدمة المصالح الوطنية، حيث ساهم الدبلوماسيون المصريون عبر عقود طويلة في التفاوض على العديد من الأطر والاتفاقيات الدولية، وكان لهم إسهام مهم في صياغة ميثاق الأمم المتحدة، وإنشاء جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، مجسدين بذلك تقاليد راسخة من العمل الوطني المخلص لخدمة مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وفي إطار احتفالات الوزارة بيوم الدبلوماسية المصرية، تطلق وزارة الخارجية سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تستعرض المسيرة المهنية والوطنية لنخبة من أعلام ورموز الدبلوماسية المصرية، الذين تركوا بصمات بارزة في تاريخ العمل الدبلوماسي المصري، وأسهموا في الدفاع عن المصالح الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توثيق التاريخ الدبلوماسي المصري وتكريم رموزه، وتسليط الضوء على ما قدموه من عطاء وإسهامات في خدمة الوطن، بما يعكس استمرارية مدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة، ويبرز دورها المحوري في حماية المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

كما تعكس هذه المبادرة حرص الدولة المصرية، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتعزيز الحضور المصري الفاعل على الساحة الدولية، بما يتماشى مع ثقل مصر التاريخي ومكانتها الاستراتيجية ودورها الرائد في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

ويتضمن الفيلم الوثائقي الأول شهادات لستة من وزراء الخارجية السابقين حول يوم الدبلوماسية المصرية، والدور الوطني البارز الذي اضطلعت به هذه المؤسسة العريقة عبر مراحل مختلفة من تاريخ مصر.