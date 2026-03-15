مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج

بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .. توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم /الأحد/ إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة لعدد من دول الخليج العربي ؛ تستهدف التنسيق والتشاور إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وتوجيه رسالة تضامن مع الأشقاء العرب.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية خلال زيارته لقطر لقاءات رفيعة المستوى ؛ لتناول التصعيد العسكري بالمنطقة.

وتأتي الزيارة في إطار الموقف المصري الثابت والداعم لدولة قطر وكافة الدول العربية الشقيقة، وتأكيداً على تضامن مصر الكامل قيادة وحكومة وشعبا مع أشقائها في مواجهة التحديات الأمنية والعمل المشترك لخفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي لصون السلم والأمن الإقليميين.