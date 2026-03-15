وزير الخارجية الإيراني: مجتبى خامنئي بصحة جيدة وإيران مستعدة لأي مبادرة لوقف الصراع

نقلت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي "بصحة جيدة ويدير الأوضاع بشكل كامل"، مؤكداً أن الوضع الداخلي في البلاد مستقر ولا توجد انقسامات في مؤسسات الدولة أو الجيش.

وأضاف عراقجي أن إنهاء الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران مرتبط بتوفير ضمانات بعدم تكرارها، ودفع تعويضات عن الأضرار السابقة، مشدداً على أن طهران منفتحة على أي مبادرة إقليمية قد تؤدي إلى وقف "عادل" للصراع، شرط أن تتضمن خطوات ملموسة لضمان ذلك.

وفيما يخص مضيق هرمز، أكد عراقجي أن المضيق سيبقى مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، باستثناء السفن الأميركية وحلفائها. وأوضح أن العمليات العسكرية الإيرانية في المنطقة تستهدف "الأهداف العسكرية الأميركية فقط"، دون استهداف أي مناطق مدنية أو سكنية، مع استعداد إيران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة لتقييم الأهداف التي تعرضت للهجمات.

واتهم عراقجي إسرائيل بأنها قد تكون وراء استهداف أهداف مدنية في بعض الدول العربية بهدف "تقويض العلاقات مع إيران"، محذراً من أن أي استهداف منشآت الطاقة الإيرانية سيقابل برد يستهدف منشآت شركات أميركية في المنطقة.

كما أشار إلى تطوير الولايات المتحدة طائرة مسيرة مشابهة للطائرة الإيرانية "شاهد"، باسم "لوكاس"، تستخدم في تنفيذ هجمات داخل دول عربية.

وفي المجال الدبلوماسي، أكد عراقجي استمرار الاتصالات مع قطر والسعودية وعمان ودول الجوار الأخرى في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري، مع الإشارة إلى أن أي احتلال لجزيرة خرج سيكون "خطأً أكبر من الهجوم عليها".