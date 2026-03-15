ابتز بائع سجائر.. ضبط ناشر فيديو تجارة المخدرات المفبرك بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام متسول بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من فاترينة خاصة لبيع السجائر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) وبسؤاله نفى ما نُسب إليه وعلل قيام صاحب الحساب بذلك بقصد ابتزازه وتهديده للتحصل منه على مبلغ مالى وشراء السجائر منه بسعر بخس.

وأضاف باعتقاده أن ناشر المقطع كان يقوم بتصويره على سبيل المزاح وفوجئ بنشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى .

أمكن تحديد وضبط ناشر المقطع (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) وبمواجهته قرر بإدعائه الكاذب ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لتحقيق نسب مشاهدات عالية وابتزاز المذكور للتحصل منه على مبالغ مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .






