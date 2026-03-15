بسبب أولوية المرور.. القبض على طرفي مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالغربية.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (قائد سيارة مينى باص تابع لإحدى الجمعيات التعاونية لنقل الركاب"لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) و( قائد سيارة مينى باص تابع لذات الجمعية ومحصل التذاكر المرافق له "لـهما معلومات جنائية" )، تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات لخلافات بينهم حول أولوية المرور وقيام أحدهم بالتلويح بإستخدام عصا حديدية وذلك حال سيرهم أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم العصا الحديدية المستخدمة فى التعدى..وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





