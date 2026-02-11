مُكالمة غامضة منذ 20 عامًا.. مفاجأة بشأن تستّر «ترامب» على فضيحة «إبستين»

أثارت مُقابلة جديدة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي تساؤلات جديدة حول تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يكن على علم بجرائم المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، في حين واجه وزير التجارة في إدارة ترامب، هوارد لوتنيك، سيلاً من الأسئلة من المشرعين يوم الثلاثاء حول علاقاته الشخصية بالممول.

وأكدت تطورات ذلك اليوم أن تداعيات فضيحة إبستين لا تزال تشكل صداعاً سياسياً كبيراً لإدارة ترامب، وذلك بعد أسابيع من نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الملفات المتعلقة بإبستين امتثالاً لمشروع قانون مدعوم من الحزبين.

كما تسببت هذه الملفات في أزمات خارجية بعد كشفها تفاصيل جديدة عن علاقات إبستين بشخصيات بارزة في السياسة والمال والأعمال والأوساط الأكاديمية.

وفي يوليو 2006، مع إعلان أولى تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إلى إبستين، تلقى قائد شرطة بالم بيتش، فلوريدا، اتصالاً هاتفياً من ترامب، وفقاً لملخص مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع قائد الشرطة عام 2019، والتي كانت من بين الملفات.

نقل قائد الشرطة، مايكل رايتر، عن ترامب قوله له: "الحمد لله أنك توقفه، فالجميع يعلمون بما يفعله".

ووفقًا للوثيقة، أخبر ترامب رايتر أن الناس في نيويورك كانوا على علم بإبستين، ونصحوه بأن جيسلين ماكسويل، شريكة إبستين، "شريرة".

كما قال ترامب إنه كان برفقة إبستين ذات مرة بحضور مراهقين، وأنه "غادر المكان فورًا".

وأكد رايتر، الذي تقاعد عام ٢٠٠٩، تفاصيل مقابلة مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحيفة ميامي هيرالد، التي كانت أول من نشرها.

وردًا على سؤال حول المحادثة المزعومة، قالت وزارة العدل الأمريكية: "ليس لدينا أي دليل يدعم تواصل الرئيس مع جهات إنفاذ القانون قبل ٢٠ عامًا".

وكان ترامب صديقًا لإبستين لسنوات، لكنهما اختلفا قبل اعتقال إبستين الأول، كما صرح ترامب، وقد صرح الرئيس الأمريكي مرارًا وتكرارًا بأنه لم يكن على علم بجرائم إبستين.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين يوم الثلاثاء بأن ترامب كان "صادقًا وشفافًا" بشأن إنهاء علاقته بإبستين.

وقالت: "كانت مكالمة هاتفية، ربما حدثت أو لم تحدث في عام ٢٠٠٦. لا أعرف الإجابة على هذا السؤال".