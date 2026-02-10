قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
استقلال الصحافة مهنئة ضياء رشوان بوزارة الإعلام : تاريخه يشهد بعطاء متواصل
حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم
البنك المركزي يحسم الفائدة الخميس المقبل .. وهذه توقعات الاجتماع
مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
اضطرابات واسعة متوقعة في رحلات لوفتهانزا بسبب إضراب مرتقب

أرشيفية
أرشيفية
أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تستعد لاضطرابات كبيرة في عملياتها يوم الخميس المقبل، نتيجة دعوة نقابتين تمثلان الطيارين وأطقم الضيافة إلى إضراب يستمر 24 ساعة، والمقرر في 12 فبراير.

وبحسب التقارير، سيشمل الإضراب الشركة الأم لوفتهانزا، إضافة إلى ذراع الشحن «لوفتهانزا كارجو» وشركة «سيتي لاين» التابعة لها، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأخير عدد كبير من الرحلات داخل أوروبا وخارجها.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلافات مستمرة بين الإدارة والنقابات حول أنظمة التقاعد، في وقت لم تفلح فيه المفاوضات السابقة في التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين.

شركة لوفتهانزا الألمانية اضطرابات كبيرة إضراب لوفتهانزا كارجو شركة «سيتي لاين الرحلات داخل أوروبا وخارجها

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

