اضطرابات واسعة متوقعة في رحلات لوفتهانزا بسبب إضراب مرتقب

أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تستعد لاضطرابات كبيرة في عملياتها يوم الخميس المقبل، نتيجة دعوة نقابتين تمثلان الطيارين وأطقم الضيافة إلى إضراب يستمر 24 ساعة، والمقرر في 12 فبراير.

وبحسب التقارير، سيشمل الإضراب الشركة الأم لوفتهانزا، إضافة إلى ذراع الشحن «لوفتهانزا كارجو» وشركة «سيتي لاين» التابعة لها، ما قد يؤدي إلى إلغاء أو تأخير عدد كبير من الرحلات داخل أوروبا وخارجها.

ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلافات مستمرة بين الإدارة والنقابات حول أنظمة التقاعد، في وقت لم تفلح فيه المفاوضات السابقة في التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين.