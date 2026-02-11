ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة

تشهد مسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم واحدة من أهم محطاتها المؤجلة حين تقام أربع مباريات دفعة واحدة لا تحمل فقط ثلاث نقاط لكل فريق بل قد تعيد ترتيب ملامح المنافسة بالكامل سواء في سباق الصدارة أو صراع المربع الذهبي أو حتى قاع الجدول.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي في الخامسة مساءً باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 12 وفي التوقيت نفسه يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة 14.

بينما تستكمل مباريات الجولة ذاتها في الثامنة مساءً بمواجهتي المصري أمام وادي دجلة والزمالك ضد سموحة.

صدارة تحت الضغط.. والمطاردة تشتعل

الجولة المؤجلة تأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار سيراميكا في صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة لكنه خاض مباراتين أكثر من الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز ما يجعل مباريات اليوم فرصة ذهبية لتقليص الفارق وفتح باب الصدارة على مصراعيه.

الزمالك وبيراميدز يتساويان في النقاط (28 لكل منهما) فيما يملك الأهلي 27 نقطة لكن الفوارق الرقمية تخفي وراءها ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الفرق الثلاثة خاصة أن أي تعثر اليوم قد يعيد حسابات المنافسة بالكامل.

الأهلي.. بين الإرهاق واستعادة الثقة

يخوض الأهلي مواجهة الإسماعيلي في ظروف استثنائية بعد عودته مباشرة من الجزائر عقب مواجهة شبيبة القبائل وقبل أيام قليلة من ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الملكي المغربي.

ضغط المباريات لا يمنح الجهاز الفني فرصة كافية لمعالجة الأخطاء خصوصًا الدفاعية التي ظهرت بوضوح في اللقاءات الأخيرة. كما أن الغيابات المؤثرة لعدد من العناصر الأساسية تمثل تحديًا إضافيًا في وقت يحتاج فيه الفريق لاستعادة ثقة جماهيره بعد التعادل المخيب أمام البنك الأهلي.

المباراة تمثل اختبارًا ذهنيًا بقدر ما هي فني فالأهلي لا يملك رفاهية فقدان نقاط جديدة إذا أراد العودة سريعًا إلى قلب المنافسة.

أما الإسماعيلي فيدخل اللقاء مثقلًا بالأزمات بعد رحيل مدربه واستمرار أزمة القيد إضافة إلى تذيله جدول الترتيب بعشر نقاط فقط ما يجعل المواجهة بالنسبة له فرصة للنجاة المعنوية قبل أي شيء آخر.

بيراميدز.. لا بديل عن الفوز

بيراميدز يدرك أن مهمته أمام إنبي لا تحتمل الحسابات المعقدة. الفريق يسعى لمواصلة الضغط على القمة وأي نتيجة غير الفوز قد تمنح منافسيه أفضلية معنوية كبيرة.

في المقابل يدخل إنبي اللقاء بطموح تثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب ساعيًا للتقدم نحو النصف العلوي ما يمنح المواجهة طابعًا تكتيكيًا صعبًا.

الزمالك.. رد فعل منتظر

الزمالك يخوض مواجهة سموحة وهو في أفضل حالاته محليًا بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية وضعته وصيفًا بفارق الأهداف عن بيراميدز لكن الخسارة الإفريقية الأخيرة ألقت بظلالها على الفريق وجعلت مباراة اليوم فرصة لاستعادة الاتزان سريعًا.

ويدخل الزمالك اللقاء بصفوف شبه مكتملة ويعتمد على حالة الانسجام الحالية وروح لاعبيه الشباب الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية رغم ظروف إيقاف القيد.

أما سموحة صاحب المركز الخامس فيتطلع لاستغلال أي هفوة من الكبار للدخول بقوة إلى المربع الذهبي ما يرفع من سقف التحدي في اللقاء.

المصري ودجلة.. طموحات متقاطعة

في السويس تبدو مواجهة المصري ووادي دجلة صراعًا مباشرًا على التقدم خطوة إضافية نحو المربع الذهبي. المصري يسعى لتجاوز تأثير نتائجه القارية والتركيز محليًا للحفاظ على موقعه بين الكبار بينما يملك دجلة طموحًا مشروعًا للقفز إلى مواقع أكثر تقدمًا.

المباراة قد تكون مفتاحًا مهمًا لتحديد ملامح المنافسة في الأسابيع المقبلة خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق الوسط.