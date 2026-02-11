قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة

الدوري المصري
الدوري المصري

تشهد مسابقة الدوري الممتاز مساء اليوم واحدة من أهم محطاتها المؤجلة حين تقام أربع مباريات دفعة واحدة لا تحمل فقط ثلاث نقاط لكل فريق بل قد تعيد ترتيب ملامح المنافسة بالكامل سواء في سباق الصدارة أو صراع المربع الذهبي أو حتى قاع الجدول.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي في الخامسة مساءً باستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة 12 وفي التوقيت نفسه يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة 14.

بينما تستكمل مباريات الجولة ذاتها في الثامنة مساءً بمواجهتي المصري أمام وادي دجلة والزمالك ضد سموحة.

صدارة تحت الضغط.. والمطاردة تشتعل

الجولة المؤجلة تأتي في توقيت بالغ الحساسية مع استمرار سيراميكا في صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة لكنه خاض مباراتين أكثر من الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز ما يجعل مباريات اليوم فرصة ذهبية لتقليص الفارق وفتح باب الصدارة على مصراعيه.

الزمالك وبيراميدز يتساويان في النقاط (28 لكل منهما) فيما يملك الأهلي 27 نقطة لكن الفوارق الرقمية تخفي وراءها ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الفرق الثلاثة خاصة أن أي تعثر اليوم قد يعيد حسابات المنافسة بالكامل.

الأهلي.. بين الإرهاق واستعادة الثقة

يخوض الأهلي مواجهة الإسماعيلي في ظروف استثنائية بعد عودته مباشرة من الجزائر عقب مواجهة شبيبة القبائل وقبل أيام قليلة من ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الملكي المغربي.

ضغط المباريات لا يمنح الجهاز الفني فرصة كافية لمعالجة الأخطاء خصوصًا الدفاعية التي ظهرت بوضوح في اللقاءات الأخيرة. كما أن الغيابات المؤثرة لعدد من العناصر الأساسية تمثل تحديًا إضافيًا في وقت يحتاج فيه الفريق لاستعادة ثقة جماهيره بعد التعادل المخيب أمام البنك الأهلي.

المباراة تمثل اختبارًا ذهنيًا بقدر ما هي فني فالأهلي لا يملك رفاهية فقدان نقاط جديدة إذا أراد العودة سريعًا إلى قلب المنافسة.

أما الإسماعيلي فيدخل اللقاء مثقلًا بالأزمات بعد رحيل مدربه واستمرار أزمة القيد إضافة إلى تذيله جدول الترتيب بعشر نقاط فقط ما يجعل المواجهة بالنسبة له فرصة للنجاة المعنوية قبل أي شيء آخر.

بيراميدز.. لا بديل عن الفوز

بيراميدز يدرك أن مهمته أمام إنبي لا تحتمل الحسابات المعقدة. الفريق يسعى لمواصلة الضغط على القمة وأي نتيجة غير الفوز قد تمنح منافسيه أفضلية معنوية كبيرة.

في المقابل يدخل إنبي اللقاء بطموح تثبيت أقدامه في المنطقة الدافئة بجدول الترتيب ساعيًا للتقدم نحو النصف العلوي ما يمنح المواجهة طابعًا تكتيكيًا صعبًا.

الزمالك.. رد فعل منتظر

الزمالك يخوض مواجهة سموحة وهو في أفضل حالاته محليًا بعدما حقق سلسلة من النتائج الإيجابية وضعته وصيفًا بفارق الأهداف عن بيراميدز لكن الخسارة الإفريقية الأخيرة ألقت بظلالها على الفريق وجعلت مباراة اليوم فرصة لاستعادة الاتزان سريعًا.

ويدخل الزمالك اللقاء بصفوف شبه مكتملة ويعتمد على حالة الانسجام الحالية وروح لاعبيه الشباب الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية رغم ظروف إيقاف القيد.

أما سموحة صاحب المركز الخامس فيتطلع لاستغلال أي هفوة من الكبار للدخول بقوة إلى المربع الذهبي ما يرفع من سقف التحدي في اللقاء.

المصري ودجلة.. طموحات متقاطعة

في السويس تبدو مواجهة المصري ووادي دجلة صراعًا مباشرًا على التقدم خطوة إضافية نحو المربع الذهبي. المصري يسعى لتجاوز تأثير نتائجه القارية والتركيز محليًا للحفاظ على موقعه بين الكبار بينما يملك دجلة طموحًا مشروعًا للقفز إلى مواقع أكثر تقدمًا.

المباراة قد تكون مفتاحًا مهمًا لتحديد ملامح المنافسة في الأسابيع المقبلة خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق الوسط.

الدوري الدوري الممتاز إنبي المصري وادي دجلة الزمالك الأهلي الإسماعيلي بيراميدز

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

