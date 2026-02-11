شيماء سيف تثير الجدل: عايزة أتنقب واختفي.. تفاصيل

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة شيماء سيف بعد ظهورها مع الإعلامي نيشان فى برنامجه على قناة الجديد اللبنانية حيث تحدثت عن أمنية تطاردها منذ أن قامت بأداء فريضة الحج وهي ان تتنقب وتبتعد عن الفن وتختفي تماما.

وقالت شيماء سيف، أنها لا تعرف السبب ولكنها تشعر بأنها تريد ذلك من باب الإيمان، وأنها تلوم نفسها دوما على تأخير تلك الخطوة، وتدعي الله عز وجل أن يقدرها وتقوم بتلك الخطوة أو على الأقل ترتدي الحجاب وتبتعد عن الفن بشكل نهائي.

وأضافت شيماء سيف، أنها لا تخطط لشئ في حياتها الفنية، مؤكدة في تصريحاتها المثيرة أنها جاءت للدنيا غلطة، وأن والدها ووالدتها كانوا اكتفوا من الإنجاب ولا يريدون المزيد ولكنها جاءت غلطة.

واوضحت شيماء سيف، أن تربيتها أثرت عليها بشدة وجعلتها حساسة وتخشى من التخلي وتهرب من أي مواجهة حتى في مشاكلها البسيطة، حيث تفضل الهروب والتخلي قبل أن يتخلى عنها الطرف الثاني.

شيماء سيف مصابة بالوسواس القهري

وقد كشفت الفنانة شيماء سيف عن إصابتها بمرض الوسواس القهري، وذلك من خلال خاصية «الستوري» على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، موضحة أن الأعراض التي تعاني منها ترتبط بشكل خاص بالوسواس المتعلق بالنظافة.

ووجهت شيماء سيف رسالة إلى جمهورها، طالبة منهم مشاركة تجاربهم الشخصية مع المرض، وتقديم النصائح المتعلقة بطرق العلاج، سواء من خلال الجلسات النفسية أو استخدام الأدوية، معبرة عن قلقها من العلاج الدوائي ورغبتها في الاطمئنان من خلال تجارب الآخرين

مسلسل الست موناليزا

وكانت قد شاركت الفنانة شيماء سيف، صورا من كواليس مسلسل الست موناليزا، المقرر عرضه في دراما مضان ٢٠٢٦.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.