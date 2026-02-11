مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، بشأن إنطلاق فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، برئاسة كل من الدكتور عارف غريب ونظيره الأوغندي، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة من الجانبين .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار علاقات التعاون الممتدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا على مدار أكثر من ٢٦ عام، وامتدادًا للجهود المشتركة المبذولة فى إطار اتفاقية المرحلة السادسة للمشروع والموقعة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٣ .

وقد تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من إنجازات في أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء سوق الأسماك الحضاري والمرسى النهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ومناقشة خطة العمل لأنشطة المشروع وكذلك مشروع إدارة الحشائش المائية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية .

وقد أشاد الوفد الأوغندي بما تم تحقيقه من نتائج ملموسة خلال المرحلة الحالية من المشروع، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة، ويحافظ على التوازن البيئي، ويدعم سبل العيش للمجتمعات المحلية في منطقة البحيرات العظمى .

هذا وقد قام أعضاء اللجنة التوجيهية بزيارة تفقدية لمنطقة كامونجا لمتابعة أعمال التطهيرات وتطوير المرسى النهري وإنشاء سوق الأسماك تمهيداً لافتتاحه من السادة الوزراء بالبلدين في القريب العاجل .