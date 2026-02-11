رسالة أفزعت المصريين.. تحذير من إنستاباي للحفاظ على أرصدة حسابك البنكي

رغم تكرار تحذيرات البنوك العاملة بالسوق المحلية، وإصدار مجموعة من التدابير الاحترازية التي من شأنها تأمين الحسابات والبطاقات البنكية من مخاطر قرصنة الإنترنت وسرقة الأرصدة، إلا أن القرصنة وسرقة الأموال من الحسابات لاتزال مستمرة، وآخر هذه التحذيرات نشره تطبيق «انستاباي» عبر صفحته الرسمية.

رسالة تحذيرية من إنستاباي

أطلق تطبيق "إنستاباي" في مصر تحذيرًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دعا فيه العملاء إلى عدم مشاركة أية بيانات شخصية أو مصرفية عبر الرسائل أو المكالمات المجهولة، مع التأكيد على ضرورة تحميل التطبيق من المتاجر الرسمية فقط، مثل "جوجل بلاي" و"أبل ستور".

وجاء نص الرسالة التحذيرية على الصفحة الرسمية لتطبيق إنستاباي كالتالي: «ما تشاركش بياناتك خلال المكالمات، علشان تحمي حسابك، متشاركش بياناتك عن طريق رسائل أو مكالمات مجهولة».

وتأتي تحذيرات "إنستاباي" بالتزامن مع تصاعد شكاوى عدد من العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض حساباتهم لعمليات سطو وسحب للأرصدة عبر رسائل غامضة.

رسالة الرعب تثير قلق المصريين

بحسب الشكاوى، تصل الرسالة في شكل Flash SMS، تهدف إلى إقناع العميل بوجود خصم مالي من حسابه، ما يدفعه إلى فتح حسابه عبر تطبيق "إنستاباي"، وفي هذه اللحظة يتمكن المخترق من نسخ البيانات والاستيلاء على الأرصدة.

وتصاعدت الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض عدد غير قليل للنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ من حساباتهم خلال دقائق عبر رسائل الـ Flash SMS

وحسب الروايات التي عرضها المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، تغلق شاشة الهاتف فجأة، ويظهر ما يشبه شاشة تحديث نظام التشغيل، وهو ما يعتقده الضحية تحديثًا طبيعيًا، بينما تكون في الواقع شاشة وهمية لإلهائه عن العمليات التي تُجرى في الخلفية.

كيفية حماية حسابك من السرقة

تناولت بعض التقارير، نقلا عن خبراء أمن معلومات، ضرورة تحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وعدم استخدام التطبيقات بصيغة APK من خارج المتاجر، مع ضرورة مراجعة صلاحيات التطبيقات من إعدادات الأمان، وفحص الهواتف باستخدام برامج موثوقة للكشف عن برامج التجسس.

ونصح خبراء أمن المعلومات، بالحذر والسرعة في حالة حدوث تحديث غريب أو غير مبرر للهاتف، ويُفضل فصل الإنترنت تمامًا عبر إغلاق الراوتر أو إيقاف بيانات الهاتف، ثم إغلاق الهاتف بالكامل.