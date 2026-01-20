قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
أخبار البلد

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن المميزات الجديدة التي أطلقها تطبيق إنستاباي لخدمة جديدة لملايين العملاء في مصر، والتي تتيح تحويل الأموال بين الحسابات البنكية المسجلة على نفس الحساب داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تسريع التعاملات المالية وتوفير الوقت والجهد مع بداية عام 2026.

تطبيق إنستاباي

ميزة التحويل اللحظي بين الحسابات

وأكدت الصفحة الرسمية لإنستاباي على منصات التواصل الاجتماعي أن الخدمة الجديدة تسمح بإجراء تحويل لحظي بين الحسابات البنكية المختلفة للعميل نفسه، دون الحاجة لإدخال بيانات الحسابات يدويا أو الانتظار لفترة طويلة، ما يعزز سرعة الأداء ويزيد من سهولة استخدام التطبيق.


ميزات جديدة للتطبيق

التعرف على الرصيد المتبقي من حدود الاستخدام اليومية والشهرية للتحويلات والخدمات المختلفة، بما يعزز الشفافية ويسهل إدارة المعاملات المالية.
10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا لكل عميل، مع رسوم 50 قرشا على كل عملية إضافية.

رسوم التحويل عبر إنستاباي 2026

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم التحويلات اعتبارا من 1 أبريل 2025، ولم يتم تعديلها حتى الآن، كالتالي:

0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها.
أمثلة على الرسوم:

  تحويل 500 جنيه: رسوم 50 قرشا
  تحويل 1000 جنيه: رسوم 1 جنيه
  تحويل 5000 جنيه: رسوم 5 جنيهات
  تحويل 20،000 جنيه أو أكثر حتى 70،000 جنيه: رسوم 20 جنيها

تطبيق إنستاباي

أتاح تطبيق إنستاباي لمستخدميه إجراء التحويلات بين الحسابات المختلفة بسرعة وسهولة، من خلال خطوات بسيطة تتمثل في:

1. فتح التطبيق والدخول على خيار «إرسال» من القائمة الرئيسية.
2. سحب الشاشة من اليسار إلى اليمين للوصول إلى الحسابات المتاحة.
3. اختيار الحساب الذي سيتم التحويل منه، ثم تحديد الحساب المراد التحويل إليه.
4. إدخال المبلغ المطلوب في الخانة المخصصة.
5. الضغط على «التالي» لتأكيد التحويل وإتمام العملية فورا.

كما نشر التطبيق فيديو تعليمي على صفحته الرسمية يوضح طريقة التحويل اللحظي بين الحسابات المسجلة لنفس العميل، لتسهيل الاستخدام وضمان استفادة العملاء من الخدمة الجديدة بكفاءة وسرعة، ما يقلل من الحاجة للذهاب إلى البنوك التقليدية.


سبب فرض الرسوم

أوضح البنك المركزي المصري أن تطبيق الرسوم يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها بكفاءة عالية، مع استمرار تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تطوير الخدمة منذ إطلاق إنستاباي في أبريل 2022.
إليك دليل استرداد الأموال المحولة بالخطأ عبر إنستاباي مع نصائح لتجنب الأخطاء مستقبلا:

نصائح لتجنب التحويلات الخاطئة مستقبلا

التأكد من إدخال رقم الحساب أو رقم الهاتف الصحيح قبل إتمام التحويل.
استخدام ميزة مراجعة تفاصيل المستلم قبل تأكيد الدفع.
إرسال مبالغ صغيرة تجريبية عند التعامل مع حسابات جديدة.


خطوات استرجاع الأموال

إذا قمت بتحويل أموال بالخطأ، يمكن استرجاعها باتباع عدة خطوات. 
في البداية، يفضل التواصل مع المستلم مباشرة إذا كان معروفا لديك، فالحل الودي غالبا ما يكون الأسرع والأسهل. 
وإذا لم تتمكن من الاسترجاع عبر المستلم، تواصل فورا مع البنك الذي أجريت التحويل من خلاله وقدم تفاصيل المعاملة مثل رقم التحويل والتاريخ والوقت واسم المستلم، إذ تتيح بعض البنوك إلغاء التحويلات الخاطئة أو استرجاعها وفقا لسياسياتها.

تطبيق إنستاباي

وفي حال عدم قدرة البنك على المساعدة، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء تطبيق إنستاباي عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني المخصص، مع الاحتفاظ بجميع بيانات التحويل لدعم موقفك. 
وإذا لم تحل المشكلة، يمكن تقديم شكوى رسمية للبنك المركزي المصري الذي قد يتدخل لمتابعة النزاعات المالية بين العملاء والمؤسسات المالية. 
وأخيرا، إذا فشلت جميع المحاولات السابقة، يمكن اللجوء إلى القضاء لاسترداد الأموال مع استشارة محام مختص وجمع جميع الأدلة مثل إيصالات التحويل والمراسلات مع البنك أو التطبيق لتعزيز موقفك القانوني.

