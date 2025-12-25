عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay

تعرض تطبيق إنستاباي Instapay، اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2025، لعطل مفاجئ في خدمات التحويل المالي، ما تسبب في إزعاج مستخدميه الذين لم يتمكنوا من إجراء التحويلات المصرفية المعتادة.

كما شمل العطل إمكانية الدخول إلى التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وإجراء عمليات التحويل بين الحسابات المصرفية المرتبطة.

إنستاباي

ويعد تطبيق إنستاباي Instapay واحدًا من أكثر التطبيقات المصرفية استخدامًا في مصر، حيث يوفر خدمات تحويل الأموال والاستعلام عن الأرصدة بطريقة سهلة وسريعة، مما يجعله خيارًا رئيسيًا لدى العديد من المستخدمين.