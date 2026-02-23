مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكلات بالدقهلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم دراجات نارية، على طريق المنصورة طناح، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجات نارية على طريق المنصورة- طناح، باتجاه قرية ميت علي.

وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع كل من: سمير ياقوت محمود 18 عاما ، مقيم بقرية ميت خيرون مركز المنصورة، وعبده محمد المغاوري، 20 عاما ، مقيم بقرية ميت خيرون مركز المنصورة، وتوفيا عقب وصولهما إلى المستشفى وفهمي السيد فهمي، 30 عاما ، مقيم بقرية ميت علي مركز المنصورة، وعادل أحمد الشربيني، 30 عاما ، مقيم بقرية ميت علي مركز المنصورة.

تم نقل الجثامين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة .